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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Байден намерен сотрудничать с Россией

Новый президент США Джозеф Байден настроен сотрудничать с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По ее словам, он также готов прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным о противоречиях между странами.В источнике
С чего всё началось

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ТАССвчера в 14:24
Подробнее о событии

Помощник Байдена обсудил с представителями Польши энергобезопасность Европы

ТАСС16:42

Псаки: Байден будет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей

Вести.Ruвчера в 14:53

В Белом доме рассказали о курсе Байдена в отношении России

RT на русскомвчера в 14:42

Байден намерен сотрудничать с Россией

Коммерсантъвчера в 14:46

Байден захотел сотрудничать с Россией и противостоять ей

Lenta.ruвчера в 14:40

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией

Взгляд.рувчера в 14:34

В Белом доме заявили, что Байден намерен сотрудничать с Россией

Газета.Ruвчера в 14:33

Минцифры предложило вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, согласно которому предлагается вывести из-под тайны связи информацию о местоположении мобильного телефона абонента, что в том числе поможет в поиске пропавших людей.
RT на русскомвчера в 14:25

Китай, США и Италия совместно займутся производством спорткаров

Чанчунь, Китай, 3 февраля 2021, 03:42 — REGNUM Компании и местные правительств Китая, США и Италии подписали соглашение о создании совместного предприятия развития спортивных моделей автомобилей под брендом Hongqi в Китае, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.
REGNUMвчера в 19:42

Российский Су-24 10 минут издевался над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук»

По информации американских журналистов, российский фронтовой бомбардировщик подлетел к эсминцу на расстояние, не превышающее ярдов и был на высоте порядка 200 футов над водой.
РИА “Informing”вчера в 02:30

Кадыров раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, участвовавший в драке с сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, навредил чеченскому народу.
RT на русскомвчера в 12:26

Жителям Владимирской области не хватает вакцины против коронавируса

Глава облздрава добавила, что до 6 февраля во Владимирскую область придет еще 8190 доз "Спутник V". Елена Утемова попросила жителей региона отнестись с пониманием к ситуации, когда на них не хватило вакцины.
ПроВладимирвчера в 06:10