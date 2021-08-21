В минувшие выходные министерство финансов приняло меры, чтобы заблокировать доступ к 9,4 миллиардам долларов международных резервов центрального банка Афганистана, большая часть которых хранится на счетах в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Палеоантропологи исследовали останки 39 человек, проживавших на территории Нижней Баварии более 6000 лет назад, и не обнаружили связи между способом захоронения, происхождением и рационом питания умерших.
Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны, обращался к руководителям НАТО с просьбой ударить по колоннам талибов (террористическое движение запрещено в России).
Самым угоняемым в первом полугодии 2021 года оказался корейский седан Hyundai Sonata – его частота угонов составила 1,6% (частота угонов – соотношение угнанных автомобилей данной модели к застрахованным – прим.).