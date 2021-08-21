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Байден намерен заблокировать доступ талибов к фондам МВФ

В минувшие выходные министерство финансов приняло меры, чтобы заблокировать доступ к 9,4 миллиардам долларов международных резервов центрального банка Афганистана, большая часть которых хранится на счетах в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Profinance.ru
Международный валютный фонд (МВФ) также приостановил доступ Афганистана к своим кредитным ресурсам, сообщает финансовый портал quartz.com.
Российская газета
Для спасения экономики талибы должны скорректировать свой глобальный имидж, сохранив при этом поддержку среди своих солдат, ультраконсервативных мусульманских борцов.
Lenta.ru
Заняв Кабул, талибы не смогли получить деньги из резервов центрального банка Афганистана, большая часть которых находится в Федеральной резервной системе Нью-Йорка.
Lenta.ru

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Байден намерен заблокировать доступ талибов к фондам МВФ
Profinance.ru21 августа в 04:55
Нехватка денег помешает «Талибану» укрепить контроль над Афганистаном
Lenta.ru20 августа в 14:22
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