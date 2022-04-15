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Байден намеревался пожать руку пустому месту после выступления в Северной Каролине

Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию.
ТАСС
На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, что данный жест не мог быть адресован кому-либо, так как рядом никого не было.
Евразия Daily
На курьез незамедлительно отреагировала общественность, в том числе член Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия).
ТАСС
79-летний Байден ранее неоднократно попадал в курьезные ситуации.
Взгляд.ру

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