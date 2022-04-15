Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 15 апреля российская армия высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесла удар по украинскому военному объекту на окраине Киева.
«Минпромторгом России организована работа по мониторингу и содействию в решении проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при транспортировке продукции в условиях введенных ограничений, которые в той или иной мере затронули все отрасли российской промышленности», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.
Банк России расширяет инструментарий банков для противодействия мошенническим переводам и рекомендует кредитным организациям проводить оценку рисков нарушения правил использования электронных средств платежа, сообщает регулятор.