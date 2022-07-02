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Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден направил в профильные комитеты конгресса отчеты по вопросу о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК
Конгресс, согласно процедуре, должен ратифицировать решение о приеме в альянс новых членов.
Взгляд.ру
В конце июня в Мадриде состоялся саммит НАТО, где прошла встреча с участием Турции, Швеции и Финляндии, по итогам которой Анкара одобрила вступление последних двух в альянс.
РБК
Финляндия и Швеция 18 мая подали заявки на вступление в состав НАТО.
ТАСС

Подробнее о событии

Президент США Байден направил конгрессу письмо о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
РИА Новостивчера в 14:28
Байден направил в Конгресс письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Москва 24вчера в 13:39
Байден направил в Конгресс США письмо о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
ТК Звездавчера в 13:33
Байден направил Конгрессу США документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО
ТАССвчера в 14:30
Байден направил в Конгресс письмо о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО
Газета.Ruвчера в 13:24
Президент США Байден отправил в Конгресс отчет о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Lenta.ruвчера в 13:22
Байден направил в комитеты конгресса письмо о приеме в НАТО Финляндии
Московский Комсомолецвчера в 14:14

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