РБКБайден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТОПрезидент США Джо Байден направил в профильные комитеты конгресса отчеты по вопросу о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.РБККонгресс, согласно процедуре, должен ратифицировать решение о приеме в альянс новых членов.Взгляд.руВ конце июня в Мадриде состоялся саммит НАТО, где прошла встреча с участием Турции, Швеции и Финляндии, по итогам которой Анкара одобрила вступление последних двух в альянс.РБКФинляндия и Швеция 18 мая подали заявки на вступление в состав НАТО.ТАССЧитать далееСвернутьРБКРБКRT на русскомТК ЗвездаКомсомольская правдаРосбалтНТВГазета.RuЯмал-МедиаПрофильИА Красная ВеснаВечерняя МоскваREGNUMDaily StormИзвестияПодробнее о событииПрезидент США Байден направил конгрессу письмо о приеме Финляндии и Швеции в НАТОРИА Новостивчера в 14:28Байден направил в Конгресс письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТОМосква 24вчера в 13:39Байден направил в Конгресс США письмо о приеме Швеции и Финляндии в НАТОТК Звездавчера в 13:33Байден направил Конгрессу США документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТОТАССвчера в 14:30Байден направил в Конгресс письмо о присоединении Швеции и Финляндии к НАТОГазета.Ruвчера в 13:24Президент США Байден отправил в Конгресс отчет о вступлении Швеции и Финляндии в НАТОLenta.ruвчера в 13:22Байден направил в комитеты конгресса письмо о приеме в НАТО ФинляндииМосковский Комсомолецвчера в 14:14Показать ещёОценить234Поделиться