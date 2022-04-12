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Байден назвал Китай крупнейшим поставщиком пшеницы, перепутав с Украиной

Президент США Джо Байден, оговорившись, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для американцев.
РБК
"Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет", - сказал Байден в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для американцев.
РИА Новости
Байден в Белом доме объявил, что номинировал на пост директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха.
Газета.Ru
В своей речи Джо Байден также заявил, что рост цен в марте в Соединенных Штатах на 70% вызван спецоперацией России.
Центральная Служба Новостей

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Байден перепутал Украину и Китай
Газета.Ru17:56
Президент США Байден назвал Китай крупнейшим поставщиком пшеницы, перепутав с Украиной
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