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Россия представляет наибольшую угрозу для США, заявил кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CBS News. «Я думаю, самая большая угроза для США c точки зрения нашей безопасности и альянсов — это Россия», — сказал Байден.

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