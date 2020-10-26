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Ведомости
Ведомости

Байден назвал Россию главной угрозой США

Россия представляет наибольшую угрозу для США, заявил кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CBS News. «Я думаю, самая большая угроза для США c точки зрения нашей безопасности и альянсов — это Россия», — сказал Байден.В источнике
С чего всё началось
"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил
 Байден в интервью телеканалу CBS News.
Интерфакс22:04
Подробнее о событии
Интерфакс

Байден назвал Россию главной угрозой для США

Интерфакс22:04
ТАСС

Байден считает Россию главной угрозой для США

ТАСС22:28
РБК

Байден назвал Россию главной угрозой для США

РБК22:19
Газета.Ru

Байден назвал Россию самой большой угрозой для США

Газета.Ru02:31
RT на русском

Байден назвал Россию главной угрозой для США

RT на русском21:50
Коммерсантъ

Байден назвал Россию главным источником угроз для США

Коммерсантъ21:50
РИА Новости

Байден признал Россию самой большой угрозой для США

РИА Новости21:49

В Чувашии начнут проектировать новый инфекционный корпус Республиканской клинической больницы

Проектирование и строительство нового инфекционного корпуса БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии планируется в рамках поручения Президента страны Владимира Путина по итогам рабочей встречи с Главой Чувашии Олегом Николаевым.
В Чувашии начнут проектировать новый инфекционный корпус Республиканской клинической больницы
Знамя труда (г. Ядрин)02:36

Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», по предварительным данным, безопасна для репродуктивного здоровья, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Ведомости02:36

В Испании ввели комендантский час и запретили собираться группами больше шести человек

Бельгия закрыла рестораны и ввела комендантский час из-за «цунами» COVID-19 Новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией включают в себя ночной комендантский час и ограничения на собрания и встречи - не более шести человек, они вступают в силу с воскресенье на понедельник.
Forbes18:58

National Interest впечатлило вооружение российской подлодки

Американское издание The National Interest оценило российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 "Волхов", назвав субмарину проекта 636 "Варшавянка" Тихоокеанского флота ВМФ РФ подводной лодкой с "впечатляющим оружием".
РИА Новости19:30

СК возбудил дело из-за халатности при реконструкции ВПП в аэропорту Домодедово

Как следует из материалов дела, при проведении одной из инвентаризаций была установлена недостача оборудования и материалов, приобретенных в рамках госконтракта на реконструкцию ВПП, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово, на сумму более 45 млн рублей.
ТАСС18:03

Пласидо Доминго отклонил предложение Путина вступить в Совет по культуре

Знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго отказался от предложения президента России Владимира Путина вступить в Совет по культуре и искусству при президенте РФ из-за плотного графика выступлений.
Культуромания02:15

Частная российская компания начала разработку ракетного двигателя на метане

Частная российская компания «Ларос» отказалась от создания ракет-носителей на перекиси водорода и начала разработку метанового двигателя РД-2500, сообщил владелец компании Олег Ларионов.
Коммерсантъвчера в 01:28

В Китае заметили необычную Lada 4x4

В комментариях пользователи Сети отметили, что в Китае дилерских центров российского производителя нет, скорее всего, внедорожник был куплен владельцем на сером рынке, но выглядит он действительно очень эффектно и необычно.
Car.ruвчера в 14:14