Областные власти не намерены снижать налог по «упрощенке» после отмены ЕНВД

Реплика прозвучала в ответ на выступление главы комитета по торговле КТПП Юрия Дергачева, которые отметил, что порядка 3 тыс. торговых компаний в Калининградской области в форме ООО сейчас пользуются единым налогом на вмененный доход и переход на «упрощенку» без смягчения, вероятно, приведет к значительному росту налоговой нагрузки у них.