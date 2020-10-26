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Ведомости
Ведомости

Байден назвал Россию главной угрозой США

Россия представляет наибольшую угрозу для США, заявил кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CBS News. «Я думаю, самая большая угроза для США c точки зрения нашей безопасности и альянсов — это Россия», — сказал Байден.В источнике
С чего всё началось
"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил
 Байден в интервью телеканалу CBS News.
Интерфакс22:04
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RT на русском

Байден назвал Россию главной угрозой для США

RT на русском21:50
ТАСС

Байден считает Россию главной угрозой для США

ТАСС22:28
РБК

Байден назвал Россию главной угрозой для США

РБК22:19
Интерфакс

Байден назвал Россию главной угрозой для США

Интерфакс22:04
Газета.Ru

Байден назвал Россию самой большой угрозой для США

Газета.Ru02:31
Коммерсантъ

Байден назвал Россию главным источником угроз для США

Коммерсантъ21:50
РИА Новости

Байден признал Россию самой большой угрозой для США

РИА Новости21:49

Выручка Mail.ru Group в третьем квартале выросла на 19,9%

Драйвером выручки Mail.ru Group, несмотря на снятие ограничительных мер, осталось игровое направление: выручка MMO-игр в третьем квартале выросла на 33,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 9,6 млрд руб. Выручка игрового бренда My.Games в третьем квартале составила 40% от общей консолидированной выручки Mail.ru Group.
Выручка Mail.ru Group в третьем квартале выросла на 19,9%
Коммерсантъ03:18

В РАН назвали серьезное последствие коронавируса у детей

У мальчиков, переболевших новой коронавирусной инфекцией, происходит изменение сперматогенеза, что может привести к низкой фертильности следующих поколений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на академика РАН, председателя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову.
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Новый Калининград.Ru06:26

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ФАНвчера в 16:47

СК задержал актрису Дрожжину и ее супруга по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

Резонансное дело о мошенничестве с имуществом народного артиста Алексея Баталова получило продолжение - актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение и задержали в рамках разбирательства.
Газета.Ru08:06

Песков назвал достаточно тяжелой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России достаточно тяжелая, волна заболеваемости уходит на восток от Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Следком возбудил дело о заказном убийстве отца экс-гонщика Ф-1 Виталия Петрова

Вчера, 24 октября, под Выборгом (Ленинградская область) был застрелен муниципальный депутат и бизнесмен Александр Петров, отец первого в истории российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова.
Чемпионатвчера в 06:39

Ученых наградили премией за скрытность подлодок-носителей «Цирконов»

Премия правительства России по науке и технике за 2020 год присуждена специалистам, разработавшим ядерную установку и обеспечившим скрытность атомных подлодок "Ясень" – будущих носителей гиперзвуковых ракет "Циркон".
РИА Новости08:48