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Ведомости

Байден назвал Россию главной угрозой США

Россия представляет наибольшую угрозу для США, заявил кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CBS News. «Я думаю, самая большая угроза для США c точки зрения нашей безопасности и альянсов — это Россия», — сказал Байден.В источнике
С чего всё началось
"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил
 Байден в интервью телеканалу CBS News.
Интерфакс22:04
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RT на русском

Что стоит за словами Джо Байдена об угрозе США со стороны России

RT на русском11:00
Газета.Ru

Байден назвал Россию самой большой угрозой для США

Газета.Ru02:31
ТАСС

Байден считает Россию главной угрозой для США

ТАСС22:28
РБК

Байден назвал Россию главной угрозой для США

РБК22:19
Интерфакс

Байден назвал Россию главной угрозой для США

Интерфакс22:04
Коммерсантъ

Байден назвал Россию главным источником угроз для США

Коммерсантъ21:50
РИА Новости

Байден признал Россию самой большой угрозой для США

РИА Новости21:49

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве преподавателя вуза

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавательницы университета: тело 35-летней женщины было обнаружено без большого пальца правой руки, который отрезал предполагаемый убийца, чтобы разблокировать ее телефон.
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве преподавателя вуза
Газета.Ru08:56

Вакцина AstraZeneca оказалась одинаково эффективной для молодых и пожилых людей

Вакцина от COVID-19, которую совместно разрабатывают компания AstraZeneca и Оксфордский университет, показала способность вызывать одинаковый иммунный ответ у пациентов молодого и пожилого возраста.
Medvestnik.ru11:25

Новосибирцы с коронавирусом потребовали отставки министра Хальзова

В субботу, 24 октября, в Новосибирске несколько активистов, перенесших коронавирус, провели у памятника Ленина одиночные пикеты, в которых потребовали отставки регионального министра здравоохранения Константина Хальзова и обвинили вице-премьера России Татьяну Голикову в развале медицины.
Atas.infoвчера в 09:14

Лукашенко в разговоре с Помпео заявил, что Россия является главным союзником Белоруссии

Лукашенко добавил, что в случае появления внешней угрозы со стороны Польши, Литвы или других западных стран, Российская Федерация и Беларусь будут вынуждены приять необходимые меры.
CT news08:33

Удар ВКС России уничтожил около 100 протурецких боевиков на севере Сирии

Дамаск, 26 октября 2020, 18:38 — REGNUM Бомбардировщик ВКС России нанёс точечный воздушный удар по лагерю боевиков группировки «Хайят Тахрир-аш Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере сирийской провинции Идлиб, сообщает 26 октября агентство ANNA NEWS со ссылкой на местные источники.
REGNUM11:38

У Сергея Фургала проверят старое алиби

Вскоре после задержания Сергея Фургала 9 июля этого года по подозрению в двух убийствах и одном покушении СКР дал понять, что не доверяет позиции старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Кировского района Хабаровска, который еще в ноябре 2004 года фактически оправдал господина Фургала по одному из вмененных ему преступлений — убийству Евгения Зори.
Коммерсантъ18:01

СК задержал актрису Дрожжину и ее супруга по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

Резонансное дело о мошенничестве с имуществом народного артиста Алексея Баталова получило продолжение - актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение и задержали в рамках разбирательства.
Газета.Ru08:06

Силуанов заявил, что Минфин будет тратить ФНБ лишь при низких ценах на нефть

Совет Федерации в начале октября одобрил закон, который дает право правительству использовать в 2021 году средства ФНБ сверх заложенного в бюджете объема в случае падения цен на нефть.
ТАССвчера в 08:12