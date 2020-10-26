Байден назвал Россию главной угрозой США
Россия представляет наибольшую угрозу для США, заявил кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CBS News. «Я думаю, самая большая угроза для США c точки зрения нашей безопасности и альянсов — это Россия», — сказал Байден.В источнике
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"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил
Байден в интервью телеканалу CBS News.
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