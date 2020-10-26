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Ранее Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщал, что российские власти обеспокоены возможным поражением Дональда Трампа. Стоит отметить, что аналитики оценивают шансы на победу конкурента действующего американского лидера Джо Байдена в 80%.

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