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Daily Moscow
Daily Moscow

Кандидат в президенты США Байден назвал Россию главной угрозой для Соединенных Штатов

Ранее Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщал, что российские власти обеспокоены возможным поражением Дональда Трампа. Стоит отметить, что аналитики оценивают шансы на победу конкурента действующего американского лидера Джо Байдена в 80%.В источнике
С чего всё началось
"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил
 Байден в интервью телеканалу CBS News.
Интерфакс22:04
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Московский Комсомолец

У Байдена как президента США нашелся главный плюс для России

Московский Комсомолец13:04
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Байден назвал Россию главной угрозой для США

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Газета.Ru

Байден назвал Россию самой большой угрозой для США

Газета.Ru02:31
ТАСС

Байден считает Россию главной угрозой для США

ТАСС22:28
РБК

Байден назвал Россию главной угрозой для США

РБК22:19
RT на русском

Что стоит за словами Джо Байдена об угрозе США со стороны России

RT на русском11:00
РИА Новости

Байден признал Россию самой большой угрозой для США

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Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в порт Мукран

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Матчем между ЦСКА и "Арсеналом" завершился двенадцатый тур российской премьер-лиги. Армейцы победили 5:1 и вышли на второе место.
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