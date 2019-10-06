Политика

Газета.RuГазета.RuБайден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом

Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post. Байден обвинил Трампа в злоупотреблении своими полномочиями для продвижения собственных интересов.
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