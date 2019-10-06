Политика
Газета.RuБайден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post. Байден обвинил Трампа в злоупотреблении своими полномочиями для продвижения собственных интересов.
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Байден: Трамп злоупотребляет властью и совершенно не способен быть президентом
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
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Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.
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Компания Mitsubishi представила обновленную модификацию рамного минивэна Zinger. Мало кто знаком с этой весьма интересной моделью.
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Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
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20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
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ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
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Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.
OAnews вчера в 13:16
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Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга
Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду.
ТАСС 03:20
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости 04 октября в 21:35
Армия и оружие
Испытания авиабомбы «Дрель» могут сорваться из-за непогоды
Государственные испытания новой авиабомбы «Дрель» планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за непогоды, вероятно, этого сделать не удастся.
News.ru 02:22
Хоккей
Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
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В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие
National Interest назвал самые опасные российские бомбардировщики
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока находится в разработке «станет самым смертоносным бомбардировщиком в России», пишет журнал.
РБК вчера в 22:56
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Итоги первого дня квалификаций в СНГ на MDL Chengdu Major
Квалификации в СНГ к MDL Chengdu Major проходят с 5 по 8 октября.
Inc-news.ru вчера в 16:09
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Влад Топалов показал сына и поздравил его с днем рождения
Певец Влад Топалов поздравил своего 10-месячного сына с днем рождения, показав его фото в Instagram.
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Трамп рассказал, кто просил его позвонить Зеленскому
Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся лишь по просьбе министра энергетики США Рика Перри, заявил американский президент Дональд Трамп.
Газета.Ru 04:12
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PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM 04 октября в 19:03
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
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Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Футбол
Гвардиола поведал о тренерском выборе между молодежью и трофеями
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поведал о тренерском выборе.
Газета.Ru вчера в 22:07
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Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
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Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
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