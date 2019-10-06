Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post. Байден обвинил Трампа в злоупотреблении своими полномочиями для продвижения собственных интересов.

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Политика Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.

Финансы Экономист назвал самую большую опасность для рубля Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.

Авто Рамный минивэн Mitsubishi Zinger на базе Pajero Sport обновился Компания Mitsubishi представила обновленную модификацию рамного минивэна Zinger. Мало кто знаком с этой весьма интересной моделью.

Футбол Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Политика Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.

Шоу-бизнес Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып «Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.

Политика Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".

Гаджеты Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.

Общество Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Армия и оружие Испытания авиабомбы «Дрель» могут сорваться из-за непогоды Государственные испытания новой авиабомбы «Дрель» планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за непогоды, вероятно, этого сделать не удастся.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.

Происшествия В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест» В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Армия и оружие National Interest назвал самые опасные российские бомбардировщики Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока находится в разработке «станет самым смертоносным бомбардировщиком в России», пишет журнал.

Киберспорт Итоги первого дня квалификаций в СНГ на MDL Chengdu Major Квалификации в СНГ к MDL Chengdu Major проходят с 5 по 8 октября.

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Шоу-бизнес Влад Топалов показал сына и поздравил его с днем рождения Певец Влад Топалов поздравил своего 10-месячного сына с днем рождения, показав его фото в Instagram.

Политика Трамп рассказал, кто просил его позвонить Зеленскому Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся лишь по просьбе министра энергетики США Рика Перри, заявил американский президент Дональд Трамп.

Технологии PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.