Политика
Российская газетаБайден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
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Космос
Корабль Crew Dragon прошёл проверку перед полётом к МКС
REGNUM вчера в 02:31
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Кино
Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе
Постановщик «Грани будущего» Даг Лайман вновь поработает с Томом Крузом и займет режиссерское кресло безымянного боевика, который планируется частично или полностью снять в космосе.
КиноПоиск 02:10
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Здоровье
Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу
Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Zabnews.ru 02:25
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Общество
Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме
Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
Общество
В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:29
Игры
Файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня
Разработчики из SNK объявили, что файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня.
Игромания.ру 04:22
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
Наука
Исследователи в Ухане продолжат изучение вирусов
По поводу вспышки COVID-19 с самого начала существовало много версий. Одна из них – утечка вируса из лаборатории.
ToDay News Ufa 25 мая в 12:46
Политика
Лавров прокомментировал заявления представителей США по Гонконгу
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил телеканалу NBC о том, что США могут ввести санкции в отношении КНР в случае, если Пекин посредством законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.
REGNUM вчера в 08:47
Авто
BMW представила обновленный BMW 5-Series
Берлин, 27 мая 2020, 10:50 — REGNUM Немецкая компания BMW официально представила обновленный седан BMW 5-Series.
REGNUM 03:50
Общество
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Культура
Gorillaz в честь своего 20-летия выпустят этой осенью книгу
Британская виртуальная группа Gorillaz выпустит 16 октября книгу «Gorillaz Almanac» с эксклюзивными материалами в честь своего 20-летия.
Афиша Daily 02:42
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Здоровье
Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%
Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:43
Общество
Нижним бельем разрешили торговать в Саратовской области
Как стало известно информационно-новостному порталу Evo-RUS.com, в регионе разрешено продавать нижнее белье, чулочно-носочную продукцию, ортопедическую обувь, детскую одежду и обувь, галантерею, головные уборы.
Evo-rus.com 02:35
Общество
«Синдикат-100» потребовал найти автора угроз журналисту
Объединение изданий "Синдикат-100" в открытом заявлении потребовало найти и привлечь к ответственности человека, угрожавшего расправой сотруднице телекомпании ТВК Марии Бухтуевой.
Кавказский узел 03:00
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Происшествия
В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности
О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая.
РБК 04:03
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом»
Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.
ГЛАС.RU вчера в 08:57
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета 25 мая в 07:47
Происшествия
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22