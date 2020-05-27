Политика

Российская газетаРоссийская газетаБайден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
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Сам дурак: Байден возмущен тем, что Трамп не носит маску

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ТАССвчера в 20:44

Кандидат в президенты США обозвал Трампа дураком

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РИА Новостивчера в 23:16

Байден назвал Трампа «полным дураком»

РБК01:25
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Корабль Crew Dragon прошёл проверку перед полётом к МКС

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Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе

Постановщик «Грани будущего» Даг Лайман вновь поработает с Томом Крузом и займет режиссерское кресло безымянного боевика, который планируется частично или полностью снять в космосе.
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По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
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Общество

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Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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Общество

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Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Здоровье

Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу

Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
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Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
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Общество

Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме

Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
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В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, сообщает правительство региона.
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Файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня

Разработчики из SNK объявили, что файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня.
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У Александра Овечкина родился второй сын

Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
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Наука

Исследователи в Ухане продолжат изучение вирусов

По поводу вспышки COVID-19 с самого начала существовало много версий. Одна из них – утечка вируса из лаборатории.
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Политика

Лавров прокомментировал заявления представителей США по Гонконгу

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил телеканалу NBC о том, что США могут ввести санкции в отношении КНР в случае, если Пекин посредством законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.
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BMW представила обновленный BMW 5-Series

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IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

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Общество

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Gorillaz в честь своего 20-летия выпустят этой осенью книгу

Британская виртуальная группа Gorillaz выпустит 16 октября книгу «Gorillaz Almanac» с эксклюзивными материалами в честь своего 20-летия.
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Экономика

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Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
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Здоровье

Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%

Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

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В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности

О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая.
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Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC

В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета 25 мая в 07:47
Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
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