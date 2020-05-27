Политика

Российская газетаРоссийская газетаБайден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
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Джо Байден
Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни.
— Джо Байден, американский политикРИА Новости вчера в 23:16
с чего всё началось

Байден назвал Трампа дураком

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден в интервью телеканалу CNN назвал дураком действующего американского лидера Дональда Трампа, который, по его мнению, "показывает ложную мужественность" на фоне пандемии COVID-19.
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Кандидат в президенты США обозвал Трампа дураком

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Общество

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Путин бросил ручку на стол во время совещания

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Космос

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Как пишет американский Newsweek, Большой минимум последний раз наблюдался в 17 веке и совпал с началом мини-ледникового периода.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
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Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Общество

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ТАСС вчера в 20:31
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Политика

Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое

Автоматический призыв пользователей проверить факты появился под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям.
РИА Новости вчера в 18:35
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Авто

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Врач назвал главную причину набора веса на самоизоляции

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