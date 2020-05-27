Политика
Российская газетаБайден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
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Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни.
— Джо Байден, американский политикРИА Новости вчера в 23:16
с чего всё началось
Кандидат в президенты США демократ Джо Байден в интервью телеканалу CNN назвал дураком действующего американского лидера Дональда Трампа, который, по его мнению, "показывает ложную мужественность" на фоне пандемии COVID-19.РИА Новостивчера в 23:16
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