Кандидат в президенты США демократ Джо Байден в интервью телеканалу CNN назвал дураком действующего американского лидера Дональда Трампа, который, по его мнению, "показывает ложную мужественность" на фоне пандемии COVID-19.

с чего всё началось

Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни.

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.

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