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РИА Новости
РИА Новости

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден оценил место действующего президента страны Дональда Трампа в истории страны, сообщает NBC.В источнике
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Комсомольская правда

Байден заявил, что Трамп худший президент в истории США

Комсомольская правда02:10
RT на русском

Байден назвал Трампа «щенком Путина»

RT на русском00:46
ТАСС

Взаимные упреки и переход на личности. В США прошел первый раунд дебатов Трампа и Байдена

ТАСС03:16
РБК

Дебаты в США, накопительная пенсия. Главные новости РБК

РБК01:11
Lenta.ru

Клинтон призналась в желании «заткнуть» Трампа на дебатах

Lenta.ru02:52
РИА Новости

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

РИА Новости01:52
Газета.Ru

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

Газета.Ru01:46

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.
РБК23:42
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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Меркель назвала инцидент с Навальным международной проблемой

ФРГ ждет ответа от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по случаю с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и затем будет обсуждать возможную реакцию на это ЧП в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс03:59