Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».
«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.
"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
ФРГ ждет ответа от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по случаю с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и затем будет обсуждать возможную реакцию на это ЧП в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.