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РИА Новости
РИА Новости 

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден оценил место действующего президента страны Дональда Трампа в истории страны, сообщает NBC.В источнике
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URA.Ru

Первые дебаты Трампа и Байдена начались с ругани. Президента США назвали «щенком Путина» и «клоуном»

URA.Ru00:15
ТАСС

Харрис заявила, что Байден не откажется от еще двух раундов теледебатов с Трампом

ТАСС01:10
Моя Москва.онлайн

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

Моя Москва.онлайн01:40
РБК

Дебаты в США, накопительная пенсия. Главные новости РБК

РБК01:11
Вести.Ru

Первые теледебаты Трампа и Байдена походили на дуэль острословов

Вести.Ru00:31
РИА Новости

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

РИА Новости01:52
RT на русском

Байден назвал Трампа «щенком Путина»

RT на русском00:46

Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак была связана с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
РБК01:17
3

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
РИА Новости00:19
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В октябре в Челябинской области могут наблюдаться сбои телетрансляций

С 4 октября в небе над нашей областью стартует осенняя интерференция, в рамках которой солнечными радиоволнами может перебиваться телевизионный сигнал – об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.
U74.Ru01:42
4

Ледовая арена в Екатеринбурге подорожала до 23 миллиардов

Изображение из презентации «Ледовой арены» для заседания архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области Как сказано в проекте, за пять лет на строительство объекта должно уйти 23,1 миллиарда рублей.
Политсовет01:32
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«Карта "Мир" — это звучит гордо! Или нет?»: молодая мама о плюсах и минусах обязаловки для пособий

Несколько месяцев федеральные власти настойчиво предлагали оформить карту «Мир», ведь с 1 октября все пособия и пенсии должны приходить только на нее.
Новости Архангельска 29.ru01:50

В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: в стране продолжается война, "в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель" (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает); Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.
РБК19:01
3

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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