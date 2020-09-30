Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак была связана с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
Просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 трлн рублей, что на 22% больше, чем в тот же период годом ранее и на 5,3% больше, чем в предыдущем месяце.
В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
С 4 октября в небе над нашей областью стартует осенняя интерференция, в рамках которой солнечными радиоволнами может перебиваться телевизионный сигнал – об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Изображение из презентации «Ледовой арены» для заседания архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области Как сказано в проекте, за пять лет на строительство объекта должно уйти 23,1 миллиарда рублей.
По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: в стране продолжается война, "в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель" (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает); Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.
Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.