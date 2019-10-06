Политика

Наша версияНаша версияБайден назвал Трампа «совершенно непригодным» для поста президента

«Появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно непригоден для того, чтобы быть президентом», – говорится в заявлении Байдена.
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