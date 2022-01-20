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Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он «ждет первого шага» от Путина

Как отмечается в сообщении пула, когда сотрудники СМИ покидали мероприятие, журналистка телеканала Fox News выкрикнула Байдену вопрос.
ТАСС
"Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?" – спросила она.
Московский Комсомолец
«До чего же глупый вопрос», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Взгляд.ру
В пресс-службе Белого дома не уточнили, о какой конкретно теме шла речь, но в администрации США не раз заявляли, что Вашингтон примет ответные меры, если Россия «выберет путь дальнейшей агрессии против Украины».
РБК

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