В пресс-службе Белого дома не уточнили, о какой конкретно теме шла речь, но в администрации США не раз заявляли, что Вашингтон примет ответные меры, если Россия «выберет путь дальнейшей агрессии против Украины».
Российская сторона не возражает против подключения США к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, если Вашингтон будет побуждать Киев выполнять свои обязательства, установленные минскими договоренностями, говорится в ответах МИДа на вопросы СМИ, опубликованных на сайте министерства.
Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен военнослужащих в страны — члены НАТО, находящиеся рядом с Украиной, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны.