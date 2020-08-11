Байден назвал кандидата на пост вице-президента США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов. Об этом он написал в своём Twitter.