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Байден назвал кандидата на пост вице-президента США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов. Об этом он написал в своём Twitter.В источнике
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Коммерсантъ

А вас, Харрис, я попрошу остаться

Коммерсантъ03:38
ТАСС

Трамп назвал благоприятным для республиканцев избрание Харрис напарницей Байдена

ТАСС23:10
РИА Новости

«Русские дискредитируют врага Трампа»: и у них отлично получается

РИА Новости01:00
РБК

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США

РБК20:07
Ёлдаш

Джо Байден предложил Камалу Харрис в вице-президенты

Ёлдашвчера в 16:41
РЕН ТВ

Байден намерен сделать вице-президентом США бывшую соперницу

РЕН ТВвчера в 16:50
Эхо Москвы

В США стало известно имя возможного кандидата в вице-президенты от Демократической партии

Эхо Москвы02:05

Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.
Известия19:08
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«Ъ»: Промсвязьбанк может ликвидировать направление по форексу

Промсвязьбанк (ПСБ), опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, может ликвидировать дочернюю компанию ПСБ-Форекс, осуществляющую деятельность форекс-дилера.
ТАСС00:05
1

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUMвчера в 10:52
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Инфекционный госпиталь на 360 мест построят в Ивановской области

Многофункциональный инфекционный госпиталь вместимостью на 360 мест для лечения больных коронавирусом построят с помощью МЧС России в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости03:22
3

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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