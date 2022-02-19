В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном заявил, что «считает целесообразным» ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе с 10 утра 19 февраля.
Преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына в беседе с агентством «Прайм» предупредила российских пенсионеров о запретах при получении выплат и об ответственности, которая может грозить за их нарушение.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Мюнхене заявила, что основанный на "темном прошлом" образ мышления может лишить России светлого и процветающего будущего.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник перешел границы, требуя от Берлина предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью медиагруппе Funke.