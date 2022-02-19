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Байден назвал не самым мудрым выбором решение Зеленского посетить Мюнхен в разгар кризиса

Американский президент Джо Байден назвал не самым мудрым решение украинского коллеги Владимира Зеленского лететь на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне ситуации вокруг Украины.
RT на русском
Местные СМИ сообщают, что американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.
РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
ТАСС
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.
ТАСС

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