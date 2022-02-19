В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.