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Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду

Президент США Джо Байден высказался о приговоре Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.
RT на русском
Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.
Комсомольская правда
Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.
Sports.ru
Грайнер была задержана в феврале по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево.
Матч ТВ

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Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
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