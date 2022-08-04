Российские власти и российская судебная система, как считает Блинкен, применяют практику "неправомерных задержаний" для "продвижения собственной повестки с использованием частных лиц в качестве пешек в политической игре".
Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.
«После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль вниз по течению», — рассказал руководитель по вопросам политики и науки экологической организации Rivers Trust доктор Роб Коллинз.