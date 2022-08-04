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Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

Российские власти и российская судебная система, как считает Блинкен, применяют практику "неправомерных задержаний" для "продвижения собственной повестки с использованием частных лиц в качестве пешек в политической игре".
Газета.Ru
Двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку екатеринбургского УГМК и сборной США Бриттни Грайнер приговорили в РФ к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Газета.Ru
Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.
Комсомольская правда
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
RT на русском

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Байден назвал неправомерным тюремный приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду гашиша
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Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
РИА Новостивчера в 12:16
Президент США Байден: приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков неприемлем
РБКвчера в 12:08
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