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Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

Российские власти и российская судебная система, как считает Блинкен, применяют практику "неправомерных задержаний" для "продвижения собственной повестки с использованием частных лиц в качестве пешек в политической игре".
Газета.Ru
Двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку екатеринбургского УГМК и сборной США Бриттни Грайнер приговорили в РФ к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Газета.Ru
Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.
Комсомольская правда
4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.
Известия

Подробнее о событии

Байден назвал приговор Бриттни Грайнер неприемлемым
Интерфаксвчера в 11:42
Президент США Байден: приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков неприемлем
РБКвчера в 12:08
Байден потребовал немедленного освобождения баскетболистки Грайнер
Коммерсантъвчера в 11:57
Байден назвал неправомерным тюремный приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду гашиша
News.ruвчера в 11:50
Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
РИА Новостивчера в 12:16
Байден назвал приговор Грайнер неприемлемым
Московский Комсомолецвчера в 11:41
Байден заявил о неприемлемости приговора баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
Lenta.ruвчера в 11:40

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