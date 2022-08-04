Российские власти и российская судебная система, как считает Блинкен, применяют практику "неправомерных задержаний" для "продвижения собственной повестки с использованием частных лиц в качестве пешек в политической игре".
Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия Пучкова, более известного под творческим псевдонимом Гоблин, после того, как видеохостинг YouTube удалил его канал.
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии сообщило о начале строительства в стране трубопровода для соединения газохранилища с терминалом для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене, который также находится в стадии строительства.