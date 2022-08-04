Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.
Прокуратура и полиция Гамбурга обнародовали совместное заявление, в котором говорится об аресте 31-летнего гражданина Германии, являющегося автором Телеграм-канала Das andere Deutschland ("Другая Германия").
Химкинский городской суд назначил двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу американке Бриттни Грайнер наказание в виде 9 лет колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.