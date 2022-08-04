Будьте в Плюсе

Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

Президент США Джо Байден назвал неприемлемым решение Химкинского городского суда, который приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за ввоз наркотиков.
Интерфакс
Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.
Комсомольская правда
Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.
Sports.ru
Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.
RT на русском

Подробнее о событии

Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
РИА Новостивчера в 12:16
Президент США Байден: приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков неприемлем
РБКвчера в 12:08
Байден заявил о неприемлемости приговора баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
Lenta.ruвчера в 11:40
Байден назвал неправомерным тюремный приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду гашиша
News.ruвчера в 11:50
Байден назвал приговор Бриттни Грайнер неприемлемым
Интерфаксвчера в 11:42
Байден назвал приговор Грайнер неприемлемым
Московский Комсомолецвчера в 11:41
Байден потребовал немедленного освобождения баскетболистки Грайнер
Коммерсантъвчера в 11:57

Интересное

Глава «Нашего дела»: бой Панина – ошибка. Его похождения отразились на имидже промоушена

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян назвал поединок, организацию которого он считает главной ошибкой в истории лиги.
Чемпионатвчера в 16:58

МКД: Северная Македония передает Украине четыре Су-25, купленные у Киева в 2001 году

Власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году, пишет новостной портал МКД.
РИА Новостивчера в 15:05

Депутат Елена Драпеко рекомендовала Андрею Макаревичу не возвращаться в РФ

Первый зампред думского комитета по культуре прокомментировала слова музыканта о запрете его концертов в России и предложила ему остаться в другой стране.
Газета Культуравчера в 15:29

Глава Херсонской администрации Сальдо сообщил о своей госпитализации

Сальдо назначил исполняющим обязанности главы Херсонской области председателя правительства региона Сергея Елисеева на время своего отсутствия.
RT на русскомвчера в 16:45

В Гамбурге арестовали поддержавшего спецоперацию немца

Прокуратура и полиция Гамбурга обнародовали совместное заявление, в котором говорится об аресте 31-летнего гражданина Германии, являющегося автором Телеграм-канала Das andere Deutschland ("Другая Германия").
Московский Комсомолецвчера в 15:57

Китай обвинил США в нарушении ДНЯО и передаче ядерного оружия третьим странам

США нарушают положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его неядерным державам.
Lenta.ruвчера в 12:55

Мельник возмутился решением Берлина не проводить выставку разбитой техники РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением воспринял решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.
Газета.Ruвчера в 16:30

Белый дом призвал Россию принять предложение по обмену заключенных Грайнер и Уилана

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вновь призывают Россию принять их предложение по обмену заключенными.
Lenta.ru17:15

Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам за контрабанду наркотиков

Химкинский городской суд назначил двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу американке Бриттни Грайнер наказание в виде 9 лет колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Интерфаксвчера в 11:24

YouTube удалил канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова за нарушение правил сообщества

YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", говорится в сообщении видеохостинга.
РИА Новостивчера в 13:17