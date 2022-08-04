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Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

Президент США Джо Байден высказался о приговоре Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.
RT на русском
Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.
Комсомольская правда
Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.
Sports.ru
Приговор баскетболистке из США Бриттни Грайнер, которую осудили в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, неприемлем для американской стороны.
РЕН ТВ

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Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
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Президент США Байден: приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков неприемлем
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Байден назвал приговор Грайнер неприемлемым
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Байден заявил о неприемлемости приговора баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
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