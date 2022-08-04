РИА НовостиБайден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиковПрезидент США Джо Байден высказался о приговоре Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.RT на русскомГрайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.Sports.ru4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.RT на русскомАмериканская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.RT на русскомЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРБКMetaratingsМосква онлайнSports.ruРЕН ТВLife.ruНТВФАННародные новостиИА Красная ВеснаВечерняя МоскваАбзацЯмал-МедиаРБКSport24.ruСпортКПГазета.RuRT на русскомНовые ИзвестияПодробнее о событииБайден назвал неправомерным тюремный приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду гашишаNews.ru11:50Президент США Байден: приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков неприемлемРБК12:08Байден потребовал немедленного освобождения баскетболистки ГрайнерКоммерсантъ11:57Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиковРИА Новости12:16Байден назвал приговор Бриттни Грайнер неприемлемымИнтерфакс11:42Байден назвал приговор Грайнер неприемлемымМосковский Комсомолец11:41Байден заявил о неприемлемости приговора баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиковLenta.ru11:40Показать ещёОценить3,1KПоделиться