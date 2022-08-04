Будьте в Плюсе

Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

Президент США Джо Байден высказался о приговоре Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.
RT на русском
Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.
Sports.ru
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
RT на русском
Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.
RT на русском

Подробнее о событии

Байден назвал неправомерным тюремный приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду гашиша
News.ru11:50
Президент США Байден: приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков неприемлем
РБК12:08
Байден потребовал немедленного освобождения баскетболистки Грайнер
Коммерсантъ11:57
Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
РИА Новости12:16
Байден назвал приговор Бриттни Грайнер неприемлемым
Интерфакс11:42
Байден назвал приговор Грайнер неприемлемым
Московский Комсомолец11:41
Байден заявил о неприемлемости приговора баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
Lenta.ru11:40

Интересное

Die Welt: торговля между Россией и Германией продолжает расти, несмотря на санкции

Как отметил эксперт, торговля между странами продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.
Lenta.ru14:28

Кукурелья прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр для «Челси»

24-летний футболист уже прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр для нового клуба.
Бомбардир.ру15:39

Минюст предложил отменить уголовную ответственность за незаконное предпринимательство

Министерство юстиции России опубликовало законопроект, предусматривающий освобождение бизнесменов от уголовной ответственности за предпринимательство без регистрации.
РИА Новости10:18

Безсонов: ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии ВС РФ зашли в Артемовск

Бойцы ЧВК "Вагнер" при поддержке артиллерии ВС РФ взломали оборону ВСУ и смогли зайти в Артемовск.
ТУТ НЬЮС14:28

В Испании двое детей умерли из-за гепатита неизвестного происхождения

31 мая стало известно о первом случае гепатита неизвестного происхождения у ребенка в Колумбии. Болезнь выявили у двухлетнего мальчика.
Известия13:56

Экс-депутат Рады Марков: Киев приказал эвакуировать 36-ю бригаду морпехов ВСУ из Николаева

Власти в Киеве отдали приказ о немедленной эвакуации в западную часть страны 36-й бригады морпехов, которая расположена в Николаеве.
Газета.Ru13:16

Медведев поддержал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова после удаления его канала на YouTube

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова, чей канал на YouTube ранее был заблокирован за "нарушение правил сообщества".
Российская газета15:30

InBev Efes локализовала в России производство нескольких импортных брендов пива

Крупнейшая в РФ пивоваренная компания InBev Efes локализовала производство брендов пива Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune.
Коммерсантъ13:06

Силы ДНР установили контроль над 70% поселка Пески под Донецком

Силы Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль 70 процентов населенного пункта Пески.
Lenta.ru05:45

Компания CHERY планирует представить в РФ новый флагманский седан CHERY ARRIZO 8

Представленный на днях седан Chery Arrizo 8 может появиться в России.
Автоновости дня01:26