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Байден подтвердил смерть главы «Аль-Каиды» в результате операции США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что в результате контртеррористической операции вооруженных сил США в Афганистане 31 июля был ликвидирован Айман аз-Завахири, главарь «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Коммерсантъ
Глава Белого дома подчеркнул, что Айман аз-Завахири «продолжал представлять угрозу для граждан, интересов и национальной безопасности США».
BFM.ru
28 сентября генерал вооруженных сил США Марк Милли заявил, что радикальное движение «Талибан» так и не разорвало связи с террористической сетью «Аль-Каида».
Известия
"Аль-Каида" - запрещенная в РФ террористическая организация.
Интерфакс

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