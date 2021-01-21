Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Профиль
Профиль

Байден назвал письмо от Трампа «очень великодушным»

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, несмотря на противоречивые заявления в адрес своего оппонента, оставил письмо для нового президента США Джозефа Байдена. Как сообщает Reuters, демократ назвал послание «очень великодушным».В источнике
ТК Звезда
Общественная служба новостей
МИР 24
Евразия Daily
РЕН ТВ
Политическая Экспертиза
Lenta.ru
Росбалт
Профиль
Политика Сегодня
Комсомольская правда
RT на русском
Life.ru
Российская газета
Телеканал 360°
Daily Storm
Джо Байден
Президент написал очень великодушное письмо. Оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним.РЕН ТВ
Подробнее о событии
Интерфакс

Байден остался доволен оставленным Трампом письмом

Интерфакс18:06
РИА Новости

Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом

РИА Новости19:57
RT на русском

Байден рассказал о «великодушном» письме Трампа

RT на русском18:25
Lenta.ru

Пресс-секретарь оценила вероятность разговора Байдена с Трампом

Lenta.ru20:46
РБК

Байден прокомментировал содержание записки Трампа

РБК17:46
Российская газета

Байден высказался о напутственном письме, которое Трамп оставил ему в Белом доме

Российская газета17:46
ТАСС

Байден назвал содержание оставленной ему Трампом записки очень великодушным

ТАСС17:19

Чиновника мэрии Владивостока подозревают во взятке, подтвердил СК

Первую часть взятки в размере 1 миллион рублей посредник передал подозреваемому - сотруднику администрации - в декабре 2020 года, а вторая часть взятки в размере 2,7 миллиона рублей была передана гражданином посреднику 19 января 2021 года, отмечает следствие.
Чиновника мэрии Владивостока подозревают во взятке, подтвердил СК
РИА Новостивчера в 06:01

Левое крыло Европарламента призывает остановить гонку кибервооружений

В преддверии законодательной инициативы по ИИ со стороны Еврокомиссии, которая ожидается в начале 2021 года, левые депутаты Европарламента призвали остановить эту «гонку вооружений», урегулировать или даже полностью запретить автономные системы вооружений и кибервойну.
REGNUM18 января в 10:21