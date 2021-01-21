Байден назвал письмо от Трампа «очень великодушным»
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, несмотря на противоречивые заявления в адрес своего оппонента, оставил письмо для нового президента США Джозефа Байдена. Как сообщает Reuters, демократ назвал послание «очень великодушным».В источнике
Президент написал очень великодушное письмо. Оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним.РЕН ТВ
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Байден высказался о напутственном письме, которое Трамп оставил ему в Белом доме
Российская газета17:46