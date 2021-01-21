Левое крыло Европарламента призывает остановить гонку кибервооружений

В преддверии законодательной инициативы по ИИ со стороны Еврокомиссии, которая ожидается в начале 2021 года, левые депутаты Европарламента призвали остановить эту «гонку вооружений», урегулировать или даже полностью запретить автономные системы вооружений и кибервойну.