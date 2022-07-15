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Байден назвал принца Саудовской Аравии Мухаммеда виновным в гибели журналиста Хашукджи

Президент США Джо Байден назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле.
Lenta.ru
Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post.
ТАСС
Глава Белого дома добавил, что о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» из-за убийства Хашкаджи не жалеет.
Известия
Американские власти считают, что приказ об убийстве отдал лично саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман.
Lenta.ru

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