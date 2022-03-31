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Байден назвал рост цен на бензин в США «подорожанием Путина»

Президент США Джо Байден назвал рост цены галлона бензина на американском рынке «подорожанием Путина», признав, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине.
РБК
Галлон (3,785 литра) бензина подорожал, по данным Байдена, уже на четверть – до 4,20-4,22 доллара с 3,30 доллара в начале года.
РИА Новости
В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Президент США предложил направить рекордные товарные интервенции из стратегических резервов нефти.
ИА Красная Весна

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Байден назвал рост цен на бензин в США «подорожанием Путина»
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