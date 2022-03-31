Скорее всего, ближайшие десять дней будут отведены на то, чтобы довести до европейских партнеров практическое содержание сегодня опубликованного указа президента о специальном порядке расчетов за природный газ, поставляемый «Газпромом» в недружественные страны.
«Банк России увеличит с 10 до 50 млн рублей величину ссуд субъектов МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности и оценки финансового положения заемщика»,— сообщили в ЦБ.
Суть его в том, что теперь вместо отдельных заводских подразделений — по сварке, окраске и сборке машин платформы B0 (Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero), Lada Granta и семейства Niva (Legend и Travel) — будут объединенные производства сварки, окраски и сборки завода в целом.