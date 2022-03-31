Суть его в том, что теперь вместо отдельных заводских подразделений — по сварке, окраске и сборке машин платформы B0 (Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero), Lada Granta и семейства Niva (Legend и Travel) — будут объединенные производства сварки, окраски и сборки завода в целом.