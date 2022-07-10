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Байден назвал визит в Саудовскую Аравию важным с точки зрения противодействия РФ и КНР

Президент США Джо Байден раскрыл цель своей поездки в Саудовскую Аравию.
Известия
В преддверии критикуемой многими поездки американский лидер написал статью для издания Washington Post
, в которой сообщил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижением цен на нее.
Вечерняя Москва
Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства.
РИА Новости
По версии американской стороны, саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу.
ТАСС

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