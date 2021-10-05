"Кредитный рейтинг Америки будет понижен, ставки по кредитам поднимутся", - добавил Байден, призвав своих политических оппонентов - республиканцев - перестать противостоять поднятию Конгрессом потолка государственного долга.
Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
Для преодоления дефицита газа зимой компания НАК "Нафтогаз Украины" получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) на закупку топлива, об этом сообщает издание "Экономическая правда".
"Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", - указывается в нем. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели "каскадный эффект", что привело к сбою в работе сервисов.