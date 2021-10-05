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Байден не стал гарантировать, что США не достигнут потолка госдолга

"Кредитный рейтинг Америки будет понижен, ставки по кредитам поднимутся", - добавил Байден, призвав своих политических оппонентов - республиканцев - перестать противостоять поднятию Конгрессом потолка государственного долга.
ТАСС
Макконнелл в понедельник направил главе Белого дома письмо, в котором дал понять, что американской администрации не следует рассчитывать на помощь республиканцев в решении проблемы с лимитом госдолга.
ТАСС
На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года.
ТАСС
Американский Минфин сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу.
РИА Новости

С чего всё началось

Байден: возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты
Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
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