Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
Критик считает, что воссоединение дуэта может быть связано лишь с желанием прокатиться на волне былой славы, поэтому ждать, что Лена Катина и Юля Волкова выйдут на сцену после объявления о трибьюте в соцсетях, пока рановато.
"Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", - указывается в нем. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели "каскадный эффект", что привело к сбою в работе сервисов.
По словам актера, трагедия случилась, когда певица Азиза попросила своего телохранителя Игоря Малахова поговорить с Тальковым по поводу того, чтобы он выступил вместо нее на разогреве концерта в ДС «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.