Критик Соседов не поверил в успех группы «Тату» после воссоединения

Критик считает, что воссоединение дуэта может быть связано лишь с желанием прокатиться на волне былой славы, поэтому ждать, что Лена Катина и Юля Волкова выйдут на сцену после объявления о трибьюте в соцсетях, пока рановато.