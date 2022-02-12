RT на русскомБайден обсудил по телефону с Путиным эскалацию на границе России и УкраиныПрезидент США Джо Байден обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным эскалацию напряжённости на границе России и Украины.RT на русскомВ Белом доме отметили, что беседа продлилась более часа.Газета.Ru«Президент Джо Байден сегодня провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряжённости на границах Украины», — говорится в заявлении.RT на русскомИсточник Reuters в администрации США сообщил, что разговор Путина и Байдена предложила Москва на понедельник, однако в Вашингтоне выступили за беседу в субботу.РБКЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомГазета.RuОбщественная служба новостейБрянские новостиЦентральная Служба НовостейПрофильLife.ruРЕН ТВРБКТК ЗвездаREGNUMiReactorИзвестияФАННТВРамблерРидусAnewsПодробнее о событииБайден и Путин проводят телефонный разговорТАСС11:49Путин и Байден около часа обсуждали ситуацию вокруг УкраиныРБК12:42Белый дом: беседа Путина и Байдена длилась около часаИзвестия12:19Беседа Путина и Байдена завершиласьВзгляд.ру12:25Разговор Путина с Байденом о ситуации вокруг Украины продлился около часаLenta.ru12:19Белый дом: Байден и Путин обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и РоссииРИА Новости13:13Байден обсудил по телефону с Путиным эскалацию на границе России и УкраиныRT на русском13:06Показать ещёОценить192Поделиться