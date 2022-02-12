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Байден обсудил по телефону с Путиным эскалацию на границе России и Украины

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным эскалацию напряжённости на границе России и Украины.
RT на русском
В Белом доме отметили, что беседа продлилась более часа.
Газета.Ru
«Президент Джо Байден сегодня провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряжённости на границах Украины», — говорится в заявлении.
RT на русском
Источник Reuters в администрации США сообщил, что разговор Путина и Байдена предложила Москва на понедельник, однако в Вашингтоне выступили за беседу в субботу.
РБК

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