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Байден обсудил по телефону с Зеленским предстоящие контакты с Россией в сфере безопасности

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru
Как уточняет пресс-служба
 Белого дома, президенты также поддержали дипломатические мероприятия, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
Московский Комсомолец
Американский лидер также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.
Московский Комсомолец
Президент США также подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.
Интерфакс

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