Американский лидер также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.
Жители Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-аккаунте.
«Сегодня [2 ноября] в Афинах около часа ночи возле своего дома застрелен один из лидеров кутаисской воровской диаспоры, 41-летний Шота Тевдорадзе, более известный в криминальной среде как Шотико», — отмечает издание со ссылкой на источник.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал об новом симптоме проявления коронавируса у детей.