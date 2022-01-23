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Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со службой нацбезопасности

Американский президент Джо Байден провёл совещание с командой по национальной безопасности касательно ситуации на Украине и в России.
RT на русском
Там говорится, что Байдену доложили о текущем состоянии "операции российских военных на границе Украины".
РИА Новости
Как отмечается в сообщении, на встрече присутствовали советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, некоторые члены совета подключились по закрытой связи.
РИА Новости
На мероприятии вновь обсудили «последствия для РФ» в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-пул.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины
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