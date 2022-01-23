RT на русскомБайден обсудил ситуацию вокруг Украины со службой нацбезопасностиАмериканский президент Джо Байден провёл совещание с командой по национальной безопасности касательно ситуации на Украине и в России.RT на русскомТам говорится, что Байдену доложили о текущем состоянии "операции российских военных на границе Украины".РИА НовостиКак отмечается в сообщении, на встрече присутствовали советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, некоторые члены совета подключились по закрытой связи.РИА НовостиНа мероприятии вновь обсудили «последствия для РФ» в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-пул.Евразия DailyЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаГазета.RuИзвестияВечерняя МоскваФАНREGNUMРосбалтПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииБайден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за УкраиныИзвестия21:12Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с помощниками по нацбезопасностиТК Звезда21:09Белый дом: президент США Джо Байден провел совещание по России и Украине со своей командойLenta.ru20:29Байден провел совещание по вопросам России и УкраиныURA.Ru21:00Президент США Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасностиРИА Новости20:57Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со службой нацбезопасностиRT на русском20:52Байден обсудил ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией со своими помощникамиТАСС21:07Показать ещёОценить30Поделиться