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Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со службой нацбезопасности

Американский президент Джо Байден провёл совещание с командой по национальной безопасности касательно ситуации на Украине и в России.
RT на русском
Отмечается, что президенту США доложили «о текущем состоянии российских военных операций», якобы проводимых «на границе с Украиной».
RT на русском
Лично на встрече присутствовали помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти.
Взгляд.ру
— Участники мероприятия обсудили прилагаемые усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, а также ряд мер сдерживания, — говорится в сообщении
 Белого дома.
Вечерняя Москва

Подробнее о событии

Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины
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