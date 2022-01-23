RT на русскомБайден обсудил ситуацию вокруг Украины со службой нацбезопасностиАмериканский президент Джо Байден провёл совещание с командой по национальной безопасности касательно ситуации на Украине и в России.RT на русскомОтмечается, что президенту США доложили «о текущем состоянии российских военных операций», якобы проводимых «на границе с Украиной».RT на русскомЛично на встрече присутствовали помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти.Взгляд.ру— Участники мероприятия обсудили прилагаемые усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, а также ряд мер сдерживания, — говорится в сообщении Белого дома.Вечерняя МоскваЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruПолитика СегодняТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаГазета.RuНовостной фронтПолитРоссияИзвестияВечерняя МоскваФАНREGNUMПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииБайден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за УкраиныИзвестия21:12Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с помощниками по нацбезопасностиТК Звезда21:09Байден обсудил ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией со своими помощникамиТАСС21:07Байден провел совещание по вопросам России и УкраиныURA.Ru21:00Президент США Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасностиРИА Новости20:57Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со службой нацбезопасностиRT на русском20:52Белый дом: президент США Джо Байден провел совещание по России и Украине со своей командойLenta.ru20:29Показать ещёОценить44Поделиться