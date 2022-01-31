Президент США Джо Байден примет 31 января в Белом доме лидера Катара, надеясь, что богатая газом страна окажет помощь в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае открытого конфликта с Россией из-за Украины, сообщает Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, переговоры проходят в Киеве в Мариинском дворце, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы украинского государства.
Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности, об этом и говорилось в российском письме главам МИД стран ОБСЕ и об этом глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, заявил Лавров по итогам своего телефонного разговора с ним.