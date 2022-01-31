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Байден обсудит с лидером Катара риски энергетического кризиса в Европе

Президент США Джо Байден примет 31 января в Белом доме лидера Катара, надеясь, что богатая газом страна окажет помощь в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае открытого конфликта с Россией из-за Украины, сообщает Reuters.
REGNUM
Как напоминает РИА Новости, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани накануне начал первый визит в США с момента прихода к власти американского президента Джо Байдена.
RT на русском
«Хорошие отношения Катара с Японией, Индией и Южной Кореей могут позволить предоставить Европе недостающий объём газа», — добавил эксперт.
RT на русском
Будущие цены на природный газ выросли на прошлой неделе на фоне растущих опасений рынка, что потенциальный конфликт может нарушить транзит российского экспорта через Украину в Европу.
Интерфакс

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