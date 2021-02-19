Открытие въезда туристов из России на Кипр отложено до 1 апреля

В дипмиссии отметили, что с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой "серой" категории, то есть въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как и в настоящее время.