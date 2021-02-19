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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и США

Президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы, заявил президент США Джо Байден. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.В источнике
С чего всё началось

Байден обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и «европейский проект»

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАССвчера в 11:51
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Байден заявил, что Россия подорвала отношения Европы и США

РЕН ТВ17:30

Байден обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и «европейский проект»

ТАССвчера в 11:51

Байден вернул Америку в Европу

РБКвчера в 15:08

Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию

RT на русскомвчера в 12:30

Байден обвинил Москву в подрыве отношений Европы и США

РИА Новости16:54

Байден обвинил Россию в атаках на Запад

Взгляд.рувчера в 11:56

«Спецвыпуск» Мюнхенской конференции пройдет онлайн без Россия и Китая

Российская газетавчера в 09:17

Байден обвинил РФ в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО

РК-Ньюсвчера в 14:13
Интересное

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

«Постановлением суда от 15 февраля в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ «Государственная измена», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — приводит её слова ТАСС.
REGNUMвчера в 11:47