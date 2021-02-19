Президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы, заявил президент США Джо Байден. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.

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С чего всё началось Байден обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и «европейский проект» Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности. ТАСС вчера в 11:51