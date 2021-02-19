Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и США
Президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы, заявил президент США Джо Байден. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.В источнике
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Байден обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и «европейский проект»
Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАССвчера в 11:51
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