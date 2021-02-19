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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и США

Президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы, заявил президент США Джо Байден. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.В источнике
С чего всё началось

Байден обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и «европейский проект»

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАССвчера в 11:51
Подробнее о событии

Байден заявил, что Россия подорвала отношения Европы и США

РЕН ТВ17:30

«Спецвыпуск» Мюнхенской конференции пройдет онлайн без Россия и Китая

Российская газетавчера в 09:17

Байден обвинил Москву в подрыве отношений Европы и США

РИА Новости16:54

Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию

RT на русскомвчера в 12:30

Байден обвинил Россию в атаках на Запад

Взгляд.рувчера в 11:56

Байден обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и «европейский проект»

ТАССвчера в 11:51

Байден вернул Америку в Европу

РБКвчера в 15:08

Байден обвинил РФ в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО

РК-Ньюсвчера в 14:13
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Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля

Ранее в комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского, в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
РИА Новостивчера в 08:36

Хуснуллин перечислил способы остановки роста цен на рынке жилья

Снятие введенных из-за коронавируса ограничений, контроль за ценами на строительные материалы и разрешение въезда в Россию рабочих поможет остановить рост цен на недвижимость, заявил в пятницу журналистам зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новостивчера в 06:45