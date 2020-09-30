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Президент США Дональд Трамп не имел четкого плана борьбы с пандемией и сам запаниковал в условиях кризиса. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден на первых предвыборных теледебатах с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.