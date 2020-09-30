Байден обвинил Трампа в том, что тот запаниковал в условиях пандемии
Президент США Дональд Трамп не имел четкого плана борьбы с пандемией и сам запаниковал в условиях кризиса. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден на первых предвыборных теледебатах с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.В источнике
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Дуэль в прямом эфире. Чего ждать от предвыборных теледебатов Трампа и Байдена
Новая газета28 сентября в 08:41
В США сегодня состоятся первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена
Эхо Москвывчера в 11:23