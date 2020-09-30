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ТАСС
ТАСС

Байден обвинил Трампа в том, что тот запаниковал в условиях пандемии

Президент США Дональд Трамп не имел четкого плана борьбы с пандемией и сам запаниковал в условиях кризиса. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден на первых предвыборных теледебатах с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.В источнике
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МИР 24

В США начались дебаты Трампа и Байдена

МИР 2422:03
Российская газета

Трамп снова напал на сына Байдена

Российская газета22:06
Новая газета

Дуэль в прямом эфире. Чего ждать от предвыборных теледебатов Трампа и Байдена

Новая газета28 сентября в 08:41
REGNUM

Дональд Трамп прибыл на дебаты в Огайо

REGNUMвчера в 16:38
Эхо Москвы

В США сегодня состоятся первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена

Эхо Москвывчера в 11:23
ТАСС

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

ТАСС22:20
РЕН ТВ

Астронавт NASA на МКС проспит президентские дебаты в США

РЕН ТВвчера в 15:00

Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
10

Пушков посоветовал Еревану делать выводы, а не заниматься самообманом

Авторитетный российский политик, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Армении в нынешней сложнейшей ситуации делать выводы, а не продолжать заниматься самообманом.
Территория новостейвчера в 13:29
74

Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совбез Организации Объединенных Наций обратился к Азербайджану и Армении с призывом остановить боевые действия на территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики в незамедлительном порядке.
ТК Звезда19:07
1

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Дальневосточном энергетическом форуме участвуют около 300 человек - представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.
Российская газета19:00
1

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
198

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 10:41
66

Великобритания решила спастись с помощью новых налогов

Великобритания решила спастись с помощью новых налогов: королевству придется пойти на повышение сборов в среднесрочной перспективе, чтобы пополнить бюджет, траты из которого резко повысились на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru22:03