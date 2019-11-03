Политика

Газета.RuГазета.RuБайден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он также выразил сомнения в том, что у Трампа "вообще есть политический курс".
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с чего всё началось
Как пишет издание Wall Street Journal
, Байден подчеркнул, что Сирия, Иран и Россия укрепили свои позиции в регионе, тогда как США остались без союзников.
News.ru00:54

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Эксперт оценил слова Байдена об укреплении российских позиций в САР

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Байден обвинил Трампа в усилении России на Ближнем Востоке

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Московский Комсомолецвчера в 22:50

Байден считает, что политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 22:29
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Вести.Ru 04:33
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Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

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