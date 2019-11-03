Политика
Газета.RuБайден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он также выразил сомнения в том, что у Трампа "вообще есть политический курс".
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с чего всё началось
Как пишет издание Wall Street Journal, Байден подчеркнул, что Сирия, Иран и Россия укрепили свои позиции в регионе, тогда как США остались без союзников.News.ru00:54
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Байден: политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 11:48
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Политика
Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США
Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Ugpressa.ru 02:01
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Происшествия
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
RT на русском 08:51
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся во Франции
Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80
Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
Вечерняя Москва вчера в 23:46
Здоровье
Диетолог развенчал миф о пользе чеснока
Российский диетолог Сергей Обложко рассказал о свойствах чеснока. Эксперт развенчал миф о пользе данного продукта.
Актуальные Новости 07:07
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Происшествия
В Брянске подросток разбился насмерть, сорвавшись с крыши девятиэтажки
Предполагается, что он залез на крышу девятиэтажки и случайно сорвался вниз.
Интерфакс 08:25
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия 06:50
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Технологии
Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России
В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Общество
В Раде призвали наказать националистов за демонтаж барельефа Жукову
Депутат Верховной рады Максим Бужанский осудил демонтаж барельефа советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе.
Аргументы и Факты 05:08
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«Салават» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ
Горобзор.ру 09:11
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Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество
Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему
Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
Аргументы недели 04:41
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Парикмахера футболиста Роналду нашли убитым в отеле
Парикмахера Рикардо Маркеса Феррейро, который сотрудничал с известным футболистом Криштиану Роналду, нашли мертвым в одном из отелей швейцарского Цюриха.
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Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
Автоновости дня 31 октября в 03:45
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Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
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Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России
Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
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