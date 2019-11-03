Политика

Газета.RuГазета.RuБайден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он также выразил сомнения в том, что у Трампа "вообще есть политический курс".
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Байден заявил об усилении позиций России в Сирии из-за политики Трампа

РИА Новостивчера в 23:06

Байден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке

РБК00:08

Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии

Коммерсантъвчера в 23:57

Байден рассказал об укреплении российских позиций в Сирии

RT на русскомвчера в 23:37

Байден обвинил Трампа в усилении России на Ближнем Востоке

Газета.Ru05:02

Байден: политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Байден считает, что политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 22:29
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Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
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СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

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Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
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Минтруд упростит порядок назначения и выплат пенсий — гражданам не придется предоставлять документы для установления и перерасчета различных видов пенсий, если они уже имеются в отделении Пенсионного фонда.
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
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Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
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Политика

Патриарх впервые не упомянул главу Элладской церкви в богослужении

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70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере

Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
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Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре

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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

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Политика

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 00:47
Политика

От России потребовали репараций за Донбасс

Рамблер 01 ноября в 04:01
Единоборства

Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи

Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
Спорт-Экспресс вчера в 21:35
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 01 ноября в 17:49
Шоу-бизнес

Максим Фадеев впервые рассказал об отношениях с Ольгой Серябкиной

Впервые продюсер Максим Фадеев прокомментировал слухи, которые пошли после интервью Елены Темниковой, которая рассказала, как застала его и Ольгу Серябкину вдвоем.
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Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа

Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.
Дни24 01:52
Фигурное катание

Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй

Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Культура

Путин поздравил Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:55
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Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу»

На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.
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В самолете премьер-министра Японии произошел пожар

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Политика

В Польше заявили о нежелании сближения России и Франции

Аналитики из Польши считают, что из-за такого сближения «российская пропаганда» будет представлять Макрона как лидера, поддерживающего «агрессивную политику» России, сообщает RT.
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Космос

Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС

Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
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Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
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Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны – члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.
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Политика

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
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Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.
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Политика

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
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В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости вчера в 03:04
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Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Немецкая компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua.
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