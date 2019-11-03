Политика
Газета.RuБайден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он также выразил сомнения в том, что у Трампа "вообще есть политический курс".
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Байден: политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи
Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
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МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
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Максим Фадеев впервые рассказал об отношениях с Ольгой Серябкиной
Впервые продюсер Максим Фадеев прокомментировал слухи, которые пошли после интервью Елены Темниковой, которая рассказала, как застала его и Ольгу Серябкину вдвоем.
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Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа
Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.
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Путин поздравил Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
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Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны – члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.
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ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны
В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
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В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
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Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Немецкая компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua.
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