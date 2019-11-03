Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он также выразил сомнения в том, что у Трампа "вообще есть политический курс".

Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

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