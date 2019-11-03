Политика
КоммерсантъБайден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются. Также, по его мнению, усилились позиции президента Сирии Башара Асада.
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Байден: политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Происшествия
Убийство главы центра «Э» по Ингушетии назвали заказным
Взгляд.ру вчера в 12:41
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
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Пять человек из Уфы прошли кастинг в шоу «Танцы»
Кастинг прошли пять человек из Уфы: Тагир Гиндуллин, Ksu Max, Энтони Богданов, Илья и Альмира Дорны.
Собака.ru 01 ноября в 08:09
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В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
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Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 12:56
Общество
Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца
Вести.Ru вчера в 21:20
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Политика
КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.
Русская Планета вчера в 05:51
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 01 ноября в 12:51
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Футбол
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Все про Спорт ру 31 октября в 17:54
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 19:43
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 04:01
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Общество
Штраф за езду без ОСАГО вырастет в семь раз
Госдума обсуждает новый законопроект, согласно которому водителям без полиса "автогражданки" будет грозить штраф, равный средней цене страховки.
Авторамблер 31 октября в 02:36
Хоккей
Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном»
NewInform вчера в 20:00
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс 01 ноября в 02:46
Общество
Названы факторы, которые помогут избавиться от осенней хандры
Специалисты отметили, что в борьбе с осенней хандрой помогут переключение внимания или поход в театр.
РЕН ТВ вчера в 19:10
Политика
В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России
Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника
В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 08:01
Единоборства
Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC
Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
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Космос
Астрономы, возможно, нашли воду на межзвездной комете Борисова
NewInform 31 октября в 13:04
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 18:19
Происшествия
В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми
В Самарской области микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus.
РБК вчера в 17:20
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
BFM.ru вчера в 18:49