Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются. Также, по его мнению, усилились позиции президента Сирии Башара Асада.

Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии

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