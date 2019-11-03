Политика

КоммерсантъКоммерсантъБайден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются. Также, по его мнению, усилились позиции президента Сирии Башара Асада.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Как пишет издание Wall Street Journal
, Байден подчеркнул, что Сирия, Иран и Россия укрепили свои позиции в регионе, тогда как США остались без союзников.
News.ru00:54

Подробнее о событии

В Госдуме оценили слова Байдена об укреплении российских позиций в САР

RT на русском02:11

Байден считает, что политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 22:29

Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии

Коммерсантъвчера в 23:57

Байден заявил об усилении позиций России в Сирии из-за политики Трампа

РИА Новостивчера в 23:06

Байден: политика Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Газета.Ruвчера в 22:33

Байден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке

РБК00:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Единоборства

Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Вести.Ru 01:13
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Здоровье

Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
RT на русском 01:38
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Единоборства

Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244

В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Происшествия

СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Происшествия

Второй жертвой убийства главы Центра «Э» по Ингушетии стал его брат

Вторым погибшим в результате стрельбы на западе Москвы оказался брат убитого начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
РБК вчера в 12:33
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 01 ноября в 05:02
Шоу-бизнес

Пугачева объявила о длительной паузе в карьере

Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что "если [еще] и выступит, то только в 80 лет". Об этом она сказала в ходе концерта в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:49
Экономика

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс 01 ноября в 02:46
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ

Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня вчера в 11:54
Хоккей

ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру

Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
RT на русском вчера в 15:11
Экономика

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК 01:39
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Политика

На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Энергетика

«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 01 ноября в 10:43
Футбол

Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
RT на русском вчера в 09:07
Политика

Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений

Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.
Военное обозрение 00:49
Единоборства

Глава UFC намерен организовать бой Джонса против Рейеса

Матч ТВ вчера в 19:41
Армия и оружие

РФ и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Известия 01 ноября в 09:52
Общество

Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга

Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета 01 ноября в 20:27
Общество

Дания одобрила строительство «Северного потока-2» через 2 года

Страна Советов on-line 31 октября в 03:05
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 01 ноября в 14:04
Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области

В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 16:18
Происшествия

Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском вчера в 15:35
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное