Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов. Об этом говорится в опубликованной в газете The Washington Post статье участвующего в предвыборной гонке демократа.

Общество Нидерланды отказались называть себя Голландией Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.

Политика ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».

Гаджеты Xiaomi установила абсолютный рекорд Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) поделился сведениями о рекордных продажах компании в Индии в ходе распродажи, проведенной в честь праздника Дивали.

Волейбол Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.

Единоборства Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

Политика Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.

Общество Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге Художник Покрас Лампас в Екатеринбурге завершил восстановление своей работы "Супрематический крест", которая была повреждена коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.

Экономика Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.

Политика Телеведущий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Политика Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.

Политика Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".

Космос NASA испытает свой первый электрический самолет Прототип первого полностью электрического самолета X-57 Mod II прибыл в калифорнийский исследовательский центр NASA для проведения открытых испытаний.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.

Авто Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.