Политика
ТАССБайден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов. Об этом говорится в опубликованной в газете The Washington Post статье участвующего в предвыборной гонке демократа.
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Байден: Трамп злоупотребляет властью и совершенно не способен быть президентом
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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В России завершается модернизация самой мощной пушки
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Нидерланды отказались называть себя Голландией
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.
Lenta.ru вчера в 22:56
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Гаджеты
Xiaomi установила абсолютный рекорд
Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) поделился сведениями о рекордных продажах компании в Индии в ходе распродажи, проведенной в честь праздника Дивали.
iXBT.com 02:33
Футбол
Хохлов ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо»
РЕН ТВ вчера в 09:57
Волейбол
Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира
Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.
iReactor 02:39
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Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Гаджеты
Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации
Профиль 04 октября в 13:21
Политика
Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
Интерфакс вчера в 19:16
Общество
Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге
Художник Покрас Лампас в Екатеринбурге завершил восстановление своей работы "Супрематический крест", которая была повреждена коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.
Интерфакс 02:54
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
РИА Новости 02:55
Экономика
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 04 октября в 05:33
Политика
Телеведущий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.
Народные новости вчера в 13:24
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Кино
Фильм «Джокер» выходит в прокат в России
РЕН ТВ 02 октября в 17:20
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском вчера в 01:17
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Космос
NASA испытает свой первый электрический самолет
Прототип первого полностью электрического самолета X-57 Mod II прибыл в калифорнийский исследовательский центр NASA для проведения открытых испытаний.
BitCryptoNews 04 октября в 10:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Армия и оружие
В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
Известия вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Общество
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19