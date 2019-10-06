Политика

ТАССТАССБайден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов. Об этом говорится в опубликованной в газете The Washington Post статье участвующего в предвыборной гонке демократа.
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Байден обвинил Трампа во лжи и злоупотреблении властью

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Байден сравнил Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона

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Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) поделился сведениями о рекордных продажах компании в Индии в ходе распродажи, проведенной в честь праздника Дивали.
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Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
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Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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Момент взрыва на «Октоберфесте» под Лос-Анджелесом попал на видео

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Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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