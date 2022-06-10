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Байден обвинил иностранных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии в США

Президент США Джо Байден в рамках выступления в порту Лос-Анджелеса призвал конгресс разобраться с иностранными судовладельцами, которые, по мнению американского лидера, на 1000% подняли цены на доставку товаров из Азии.
RT на русском
Соответствующее сообщение президент США Джо Байден разместил в четверг в Twitter.
ТАСС
Обвинения в адрес девяти компаний Байден озвучил в качестве реакции на опубликованные в пятницу данные об инфляции в США, которая оказалась в мае рекордной с декабря 1981 года.
РИА Новости
Инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% с 8,3% месяцем ранее.
РИА Новости

Подробнее о событии

Байден: зарубежные судовладельцы на 1000% взвинтили цены на доставку товаров из Азии в США
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