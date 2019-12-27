Политика

RT на русскомRT на русскомБайден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
Как сообщил сам политик в интервью изданию The Des Moines Register
, он не подчинился повестке Сената в рамках процедуры импичмента Трампа, если ему направят соответствующий запрос.
Евразия Dailyвчера в 03:22

Подробнее о событии

Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

Lenta.ruвчера в 19:00

Байден: У республиканцев нет права допрашивать меня по импичменту Трампа

REGNUMвчера в 18:29

«Слишком лицемерно»: Байден отказался давать показания против Трампа

Комсомольская правдавчера в 00:27

Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

Газета.Ruвчера в 17:16

Байден не хочет давать показания по импичменту Трампа

News.ruвчера в 00:34

Байден объяснил свое нежелание давать показания по импичменту Трампу

Аргументы и Фактывчера в 17:54

Байден подтвердил, что не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

ТАСС27 декабря в 23:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой Анастасией Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 04:43
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ вчера в 15:32
Политика

В МИД России рассказали о назначении нового департамента

В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 00:43
Происшествия

Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
Хоккей

«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»

РИА Новости вчера в 23:26
Футбол

Линекер — об отменённом голе Пукки: если бы VAR был тренером, его бы уволили

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гари Линекер выразил негодование из-за отмены гола финского нападающего «Норвич Сити» Теэму Пукки в матче 20-го тура чемпионата Англии (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).
Чемпионат вчера в 13:50
Происшествия

Пять человек погибли при крушении самолета в США

Пять человек погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт (штат Луизиана).
ТАСС вчера в 15:10
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Футбол

Какие матчи были худшими в 2019 году?

Этот год был насыщен скандалами, акциями болельщиков, недовольством судейством в РПЛ, а также ужасными матчами с участием наших клубов.
Чемпионат вчера в 15:00
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 07:46
Здоровье

Врач перечислила полезные и вредные свойства красной икры

Употребление красной икры может принести как пользу, так и вред. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ вчера в 22:22
Армия и оружие

Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений

РИА Новости вчера в 06:31
Политика

МВД Боливии призвало выслать испанских дипломатов

Мурильо заявил, что обратится к президенту и МИД Боливии, которые, как он надеется, попросят испанских дипломатов покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на Pagina Siete "Они не могут приезжать и делать, что хотят", – сказал глава МВД.
Взгляд.ру вчера в 23:59
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия вчера в 00:32
Происшествия

Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО

Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Lenta.ru вчера в 22:28
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 21:11
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ вчера в 09:08
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия вчера в 14:37
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство

Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Южный Федеральный 27 декабря в 08:33
Общество

В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
BFM.ru 26 декабря в 07:33
Общество

Британский посол описал Россию в трех словах

Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
DP.RU 27 декабря в 06:12
Транспорт

Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге

Тарантас Ньюс 26 декабря в 09:03
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил в гостях «Бернли»

Бернли потерпел домашнее поражение от Манчестер Юнайтед со счетом 0:2 в матче 20-го тура АПЛ.
Советский спорт вчера в 16:41
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Здоровье

Исследователи выявили рост заболеваемости детей в России

В России в период с 2000 по 2018 год заболеваемость детей выросла на 19%.
Известия 00:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное