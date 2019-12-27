Политика
RT на русскомБайден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Как сообщил сам политик в интервью изданию The Des Moines Register, он не подчинился повестке Сената в рамках процедуры импичмента Трампа, если ему направят соответствующий запрос.Евразия Daily03:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:10, Ашберн
Происшествия
Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Происшествия
В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие
Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Хоккей
Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады
Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажи льготных билетов с Дальнего Востока
Льготные билеты на самолёты на Дальний Восток могут купить граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.
Армия и оружие
В ходе пьяной ссоры украинский боевик подстрелил сослуживца
Украинский боевик получил огнестрельное ранение в ходе пьяного конфликта с сослуживцами.
Общество
Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали телеканалу НТВ о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять.
Гаджеты
Назван самый покупаемый в России смартфон
Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Общество
Из-за циклона на Фиджи погиб один человек
Из-за циклона было эвакуировано две с половиной тысячи человек.
Культура
Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек
Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Фигурное катание
Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Происшествия
Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве
В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о судьбе третьей части «Дэдпула»
Американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что студия Marvel работает над третьей частью фильма "Дэдпул".
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову уличили в «заказных» цветах
Известная балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram радостью от успешного окончания творческого года, знаковым событием которого, по мнению танцовщицы, стала премьера спектакля «Балерина в Зазеркалье цирка».
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Биатлон
Итальянцы Вирер и Хофер выиграли первую часть Рождественской гонки
Самая Рождественская гонка состоит из двух частей. Завершилась первая — гонка с общего старта.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом
«Манчестер Юнайтед» готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.
Происшествия
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.