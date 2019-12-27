с чего всё началось

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.

Происшествия В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.

Хоккей Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».

Общество «Аэрофлот» приостановил продажи льготных билетов с Дальнего Востока Льготные билеты на самолёты на Дальний Восток могут купить граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

Общество Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры Специалисты рассказали телеканалу НТВ о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять.

Гаджеты Назван самый покупаемый в России смартфон Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Происшествия Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".