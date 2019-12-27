Политика

RT на русскомRT на русскомБайден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
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с чего всё началось
Как сообщил сам политик в интервью изданию The Des Moines Register
, он не подчинился повестке Сената в рамках процедуры импичмента Трампа, если ему направят соответствующий запрос.
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