с чего всё началось

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.

Общество Путин повысил МРОТ на 850 рублей Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России увеличивается минимальный размер оплаты труда.

Спорт Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Технологии Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика "Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.

Хоккей Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.

Культура Tesla Cybertruck снялся в клипе Клип, судя по всему, снимался на площадке аукционных авто, и в этом антураже даже видавшие виды старая, но тюнигованная BMW 3-series выглядит весьма впечатляюще.

Происшествия У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.

Политика Немцы возложили ответственность за решение проблем на Меркель и Путина Жители Германии посчитали, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут играть наиболее важные роли при решении глобальных проблем на международной арене.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.

Происшествия Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.